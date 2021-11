L’incidente nelle strade di Santa Teresa.

Scontro frontale tra due auto, questa sera, poco dopo le 18, tra Rena Majore e Costa Paradiso. Per cause in fase di accertamento, una delle due vetture ha invaso la corsia opposta.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, ma fortunatamente tutti sono rimasti illesi. Presenti anche i vigili del fuoco del Comando provinciale di Sassari per le operazioni di messa in sicurezza e le forze dell’ordine per i rilievi ed il coordinamento del traffico.