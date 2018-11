La nuova sede della polizia di Santa Teresa.

Prima di Natale Santa Teresa avrà una nuova sede per la polizia locale. Già i primi scatoloni sono stati portati nei nuovi uffici, al primo piano della struttura, che ospita il grande teatro Nelson Mandela. Il Comune ha ritenuto opportuno utilizzare dei locali di proprietà dell’ente anziché pagare il canone di affitto degli ormai ex uffici in via del porto.

E così dopo dieci anni l’intera squadra della polizia, insieme alla protezione civile, avrà una nuova sede non tanto lontana da quella attuale, appena poco più sotto alla via del porto. I mobili verranno trasferiti, così come tutti gli strumenti da lavoro. A disposizione del corpo di polizia, una nuova sala operativa e 6 unità di lavoro. Ma anche dei nuovi bagni e spogliatoi.

Ancora rimangono da collegare gli impianti ed erigere le insegne fuori dall’edificio. Il personale in servizio è quasi tutto del luogo. Il comandante Salvatore Fioredda prossimamente invierà un comunicato alla popolazione con la data dell’inaugurazione: un’occasione per una festa.

