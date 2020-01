La strada vicino al bivio per Bassacutena.

Chi la frequenta spesso lo sa. La strada si inerpica con diversi tornati, la visibilità è ridotta e il rischio di una manovra errata può essere alto. L’altra sera un’auto è sbandata poco dopo il ristorante La Capanaccia a Santa Teresa.

Fortunatamente gli occupanti dell’auto non hanno riportato nulla di grave. Ma è tutto quel tratto di strada in prossimità della deviazione per Bassacutena a mettere in difficoltà gli automobilisti meno esperti e che può rivelarsi una trappola anche per chi quel nastro d’asfalto lo percorre tutti i giorni.

L’anno scorso, sempre nel medesimo punto, si era ribaltato un camion che trasportava liquidi infiammabili. Insomma, un tratto di strada ostico sul quale la prudenza non è mai troppa, ma che probabilmente potrebbe essere reso più sicuro con alcune accortezze.

