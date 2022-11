Addio a Teresina Poggi.

Era la nonnina del paese, zia Teresina l’ultima centenaria scomparsa a Santa Teresa. Lei, l’arzilla signora il traguardo del secolo lo aveva però superato. Aveva soffiato 101 candeline Teresina Poggi, questo il suo nome di battesimo, l’anziana donna voluta bene da tutti.

Con la scomparsa di zia Teresina, vedova e madre di un figlio, il paese perde un’altra centenaria. L’ultima donna che aveva tagliato il traguardo del secolo, scomparsa nel 2022 era Gavina Rustaggia con i suoi 100 anni. Zia Teresina ha visto il paese crescere, tantissime persone nascere e andarsene. Ha vissuto in prima persona la Grande Guerra ed è stata testimone degli anni del boom economico in Gallura. Una grande perdita per il paese, ma la sua memoria, tramandata a diverse generazioni, resterà scolpita per sempre a Santa Teresa.

