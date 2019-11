Il bus navetta per le terme.

Il Comune di Santa Teresa di Gallura sta organizzando il servizio di navetta per le Terme di Casteldoria. Il bus navetta sarà operativo per un totale di 12 giorni, dal 2 al 14 dicembre, e avrà un costo di 98 euro a persona. Per le iscrizioni è necessario rivolgersi all’ufficio Servizi sociali del Comune.

