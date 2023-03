Dalle risse alla Pasqua di Santa Teresa: rap con Tony Effe e tanti altri ospiti

Pasqua a Santa Teresa all’insegna del rap, ci sarà anche Tony Effe

Santa Teresa festeggia i giorni di Pasqua a colpi di rap, con Tony Effe e altri nomi della scena nazionale e locale. La tre giorni dell’Easter festival 2023 sarà aperta dall’ex membro della Dark Polo Gang che nei giorni scorsi ha aggredito il collega Ion Real Deal alla Milano boxing night. Sabato 8, dalle 21 in piazza Vittorio Emanuele I, saranno sul palco anche due esponenti del collettivo Nuova Sardegna: Praci da Cagliari e Low-Red da Sassari. Ci sarà anche il dj di Mamoiada Thom-C.

Il giorno di Pasqua sarà la volta del rapper genovese Bresh, che sarà accompagnato dal Rudeejay e tornerà in scena anche Thom-C. Per il giorno di Pasquetta l’ospite di punta sarà Dj Provenzano e sarà accompagnato dall’ucraina Dj Margot e da Georgia Mos, una delle migliori dj e producer tra le donne più acclamate della scena contemporanea.

Anche quest’anno la Pro loco, l’amministrazione comunale con l’ufficio Informativo turistico di Santa Teresa di Gallura hanno lavorato in simbiosi per la realizzazione di un grande evento che attirerà nel centro gallurese migliaia di persone. A far da cornice lo splendido scenario che regala la cittadina, il mare cristallino e l’ospitalità dei padroni di casa.

