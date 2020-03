L’ordinanza della Regione sui collegamenti con la Corsica.

Un grido d’allarme che ha attraversato il mare ed é arrivato a Roma. Un grido con il quale si è invocata la chiusura dei porti e degli aeroporti dell’isola contro il coronavirus.

Da Santa Teresa proprio ieri era partita anche la richiesta del sindaco Stefano Pisciottu di interrompere i collegamenti via mare con la Corsica.

Si capiva dalle sue parole la volontà di voler proteggere sia i concittadini che tutti gli abitanti dell’intera isola.”L’assenza di adeguate misure restrittive e di contenimento di contagio per i viaggiatori provenienti dalla Corsica, comporta un’inevitabile innalzamento del rischio di diffusione per il comune di SantaTeresa e l’intera Sardegna che, ricordo, già in condizioni di forte criticità, dovuta al massiccio arrivo nelle ultime settimane di persone provenienti da territori del Nord Italia”, aveva scritto il sindaco.

Nel messaggio del sindaco aveva invocato la sospensione dei trasporti navali con la Corsica. Ieri sera é arrivata la risposta immediata dalla Regione, che con un’ordinanza immediatamente esecutiva e valida fino al 25 marzo, salvo proroga esplicita, prevede oltre la sospensione totale dei collegamenti con la Corsica, la riduzione del 20% delle corse programmate per i collegamenti diurni e del 50% delle corse per i collegamenti notturni con l’isola di La Maddalena.

In ogni caso una nave per ciascuna isola dovrà rimanere armata e approdata a garantire con immediatezza eventuali trasporti di emergenza. Ovviamente le riduzioni delle corse si estendono per le altre isole di San Pietro e l’Asinara. La Regione con altra ordinanza ha disposto che i lavoratori e visitatori rimasti bloccati dalle cessate partenze dalla Corsica verso la Sardegna siano portati in sicurezza in territorio italiano e messi in quarentena.

(Visited 225 times, 228 visits today)