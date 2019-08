L’ultralleggero è caduto davanti a Vignola a Mare.

Poco prima di mezzogiorno la Sala Operativa della Guardia Costiera di La Maddalena ha ricevuto una segnalazione da parte di un canoista che, nei pressi di Vignola a Mare, ha visto un velivolo ultraleggero cadere in mare.

Sul posto è stato inviato il gommone veloce GC286 dislocato presso l’Ufficio di Santa Teresa di Gallura, già in pattugliamento nell’ambito dell’operazione Mare Sicuro, che ha constatato l’effettiva presenza di un ultraleggero di colore bianco e blu semiaffondato.

Nell’immediatezza è stato inviato un ulteriore mezzo veloce della Guardia Costiera, il GC A11, che ha intercettato il pilota del velivolo a bordo di una imbarcazione che transitava nell’area ed ha fornito la prima assistenza.

Il pilota, italiano di 56 anni, partito da un eli superficie privato di Trinità d’Agultu e Vignola e diretto a Bologna, è in buono stato di salute e non ha richiesto assistenza sanitaria, ha dichiarato, inoltre, di aver avuto un problema al motore, ma accortosi in tempo è riuscito a ridurre la distanza ad ammarare in acqua.

La Guardia Costiera di Santa Teresa di Gallura effettuerà gli approfondimenti amministrativi di rito, raccogliendo la testimonianze del pilota, il quale, al fine di tutelare l’ambiente marino nonché per aspetti di sicurezza della navigazione, è stato formalmente diffidato a rimuovere il mezzo.

(Visited 3 times, 3 visits today)