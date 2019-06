I venditori abusivi sulla spiaggia Rena Bianca a Santa Teresa.

Basta un post pubblicato in uno dei primi caldi weekend d’estate e si accande la polemica. Eugenio Zoffili, deputato di Erba e coordinatore della Lega in Sardegna, non ha usato la moderazione. “Guardate la splendida spiaggia Rena Bianca di Santa Teresa Gallura in Sardegna invasa ancora una volta da venditori abusivi”, ha scritto.

E poi, con il tono di un proclama, ha proseguito deciso la sua polemica social: “Visto che il sindaco comunista dorme e non fa intervenire la Polizia Locale ci penseremo noi della Lega a far presto pulizia anche qui. Cittadini, turisti e soprattutto i commercianti in regola e che pagano le tasse meritano rispetto”.

Ovviamente, hanno iniziato a fioccare, insieme agli applausi per l’audacia del coordinatore, anche le critiche. Ma Zoffili ha concluso pacifico: “Mandatemi via messaggio privato segnalazioni e foto delle spiagge con i vú cumprà. Sarà mia premura trasmetterle direttamente al Ministro Matteo Salvini e alle forze dell’ ordine”.

