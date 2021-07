Due volontari a Santa Teresa.

I volontari della Misericordia di Antignano sono arrivati a Santa Teresa a supporto dei colleghi della sede della stessa associazione in Gallura, per i soccorsi del 118.

I due, che si chiamano Andrea Tozzi e Filippo Mengeri, si trovano in vacanza di volontariato nel comune, stanno offrendo aiuto ai confratelli a causa degli arrivi che saranno intensi in questo periodo. I nostri confratelli Filippo e Andrea in aiuto alla Misericordia di Santa Teresa di Gallura – ha scritto l’associazione – , vacanze ma senza dimenticare di offrire aiuto per gli altri. Che Dio ve ne renda merito!”

