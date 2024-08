Arrestato un 53enne di Santa Teresa Gallura: era alla guida ubriaco

Arrestato un 53enne di Santa Teresa Gallura.

Un uomo di 53 anni di Santa Teresa Gallura è stato arrestato dalla polizia locale nel centro storico di Sassari, in via Gazometro. Gli agenti lo hanno fermato per un controllo mentre era alla guida della sua automobile, notando subito un comportamento anomalo, hanno chiesto i documenti e sottoposto il conducente a un alcol test. Il risultato ha evidenziato un tasso alcolico oltre il limite consentito. Guidava ubriaco a Sassari quella che successive verifiche hanno poi rivelato che l’auto sulla quale viaggiava era rubata.

Al momento dell’arresto, l’uomo ha reagito con violenza, colpendo uno degli agenti. Durante l’udienza, ha dichiarato di essersi recato a Sassari per ottenere del metadone e ha spiegato di aver trovato l’auto già aperta e con le chiavi inserite, decidendo quindi di usarla per raggiungere la città.

Il pubblico ministero del tribunale di Sassari per l’autista ubriaco ha formulato le accuse di guida in stato di ebbrezza, ricettazione. E resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, poiché l’agente aggredito ha riportato ferite che richiederanno cinque giorni di cure. Alla fine dell’udienza, il giudice ha confermato l’arresto e disposto l’obbligo di dimora per l’uomo nel comune di Santa Teresa Gallura.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui