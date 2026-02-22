Sotto un cielo carico di emozioni e colori, si è chiuso con una sorpresa inaspettata il mese di festeggiamenti del Carnevale di Santa Teresa Gallura, un viaggio lungo settimane che ha trasformato il paese in un palcoscenico a cielo aperto, capace di coinvolgere residenti e conquistare i tanti turisti in vacanza in Sardegna.

Tra musica, sorrisi e coriandoli, il gran finale di venerdì ha acceso i riflettori nella località Ruoni, dove l’atmosfera della tipica e storica pentolaccia ha riportato in vita tradizioni autentiche e profondamente sentite. Proprio qui, tra le vie del villaggio, ha sfilato il carro del gruppo Fox: un’esplosione di energia, creatività e partecipazione che, per numero di figuranti, si è distinta al pari di tutti gli altri straordinari gruppi protagonisti di questa edizione.

È stato un Carnevale di condivisione, amicizia e spirito comunitario. Una festa che ha unito generazioni diverse, mescolando la forza delle tradizioni locali con l’entusiasmo di chi sceglie ogni anno Santa Teresa Gallura come meta del proprio soggiorno. Le vie gremite, i costumi curati nei minimi dettagli e la voglia di stare insieme hanno dimostrato ancora una volta quanto questo evento sia un punto di riferimento per tutto il territorio.

La Pro Loco Santa Teresa Gallura e i Fidali 82 danno ora appuntamento al Carnevale Estivo, che verrà presto annunciato in collaborazione con il Comune di Santa Teresa Gallura. Perché se il Carnevale invernale si è concluso con un grande successo e tanto divertimento, l’estate promette di essere ancora più travolgente e Santa Teresa Gallura non smette mai di festeggiare.

