Calcio, Serie D: l’Arzachena Academy vince ancora, il Budoni cade in casa

Gli smeraldini salgono al 10′ posto in classifica, il Ladispoli licenzia 4 giocatori.

Budoni 1 – 3 Latina Calcio Il Budoni cade in casa contro un Latina Calcio spietato e capace di realizzare tre reti. Il primo tempo è del Budoni, che trova la via del gol conVilla al 35′. Nel secondo tempo il Latina esce dagli spogliatoi con un piglio diverso, e pareggia su rigore con Cunzi al 29′. Lo stesso Cunzi firma la rete del sorpasso, mentre al 40′ i laziali chiudono la partita col gol di Corsettil. Il Budoni rimane al 15′ posto in classifica con 14 punti, a tre lunghezze da Portici e Lanusei.

BUDONI: Idrissi; Bonu, Varrucciu, Farris, Raimo; Congiu (41’ st Camponesco), A. Murgia, Moro; Manno (20’ st Monza), Papini; Villa. A disposizione: Trini, Fumu, Saiu, Vacca, Melgari, F. Murgia, Odianose. Allenatore: Raffaele Cerbone

LATINA: Alonzi; Sanna (14’ st Iorio Forestero), Del Duca, Cazè, Esposito; Mastrone (21’ st Teraschi), Begliuti (14’ st Fatati), Garufi, Corsetti (43’ st Tinti); Cardella (21’ st Gaeta), Cunzi. A disposzione: Ciulla, Barberini, Del Prete, Atiagli. Allenatore: Agenore Maurizi

ARBITRO: Migliorini di Verona

RETI: 35’ pt Villa, 29’ st Cunzi (rig), 30’ st Cunzi, 40’ st Corsetti

Ladispoli 0 – 1 Arzachena Academy E’ di Ponsat al 21′ del 2°t. la rete che permette all’Arzachena Academy di espugnare l’Angelo Sale di Ladispoli, che considerava gli smeraldini un avversario alla portata. La partita ha regalato poche emozioni agli spettatori presenti. Il Ladispoli scende all’ultimo posto in classifica e licenzia 4 giocatori, Alessandro Di Mario, Luca Mucili, Giovanni De Angelis e Orazio Di Grazia. , l’Arzachena sale al decimo posto con 16 punti.



LADISPOLI: Salvato ; Giannetti , Gallitano , Antonangeli , De Angelis ; D’Aguanno , De Fato , Tollardo , Zucchi ; Fagioli , Di Mario . A disposizione: Giordani, Di Grazia, Salvato, Manzari, Manoni, Mucili, Ambrosino, Giancecchi, Colacicchi, Del Signore, Rossetti, De Fausto, Galluzzo, Mastrogiovanni, Santoro. Allenatore: Pietro Bosco.



ARZACHENA: Ruzittu ; Arboleda , Gentile , Gentile , Bragagnolo ; Marinari , Olivera , Islamaj , Ponsat ; Pozzebon , Rossi . A disposizione: Peana, Carboni, Santinon, Lolli, Petronelli, Steri, Ruzzittu, Cotardo, Celin, Jardel jr., Sirigu, Gentile, Mannoni, Menichelli, Padovani, Patta Allenatore: Mauro Giorico .

ARBITRO: Giuseppe Romaniello

RETI: 67′ Ponsat (Ar).

(Visited 13 times, 13 visits today)