Carlo Lazzari a capo del gruppo della Guardia di finanza di Olbia

Il nuovo incarico.

A far data dal primo novembre, al comando del prestigioso e impegnativo gruppo della Guardia di finanza di Olbia è stato designato il capitano Carlo Lazzari, già comandante dal 2017 del dipendente Nucleo Operativo alla sede.

Ufficiale del corpo dal 2009, il trentasettenne originario di Pozzuoli, prima dell’arrivo in Sardegna, ha ricoperto l’incarico di comandante della sezione criminalità economica del Nucleo di polizia economico finanziaria di Torino e, dal 2012, quello di Comandante della Compagnia di Seveso dove ha condotto importanti indagini come l’operazione “Last Battle” che ha ricostruito una frode fiscale da oltre 20 milioni di euro nonché coordinato importanti servizi di polizia giudiziaria a contrasto della corruzione internazionale.

Laureato in giurisprudenza presso la Seconda Università degli Studi di Napoli, ha conseguito il dottorato di ricerca in Internazionalizzazione dei Sistemi Giuridici ed il master in Fiscalità Internazionale presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze. È abilitato alla professione forense ed è iscritto all’Albo dei giornalisti pubblicisti.

Il Gruppo di via Salgari e le dipendenti Tenenze di Tempio Pausania e Palau, saranno quindi coordinate e dirette nei prossimi anni da un ufficiale di provata esperienza operativa che ha già avuto modo di confrontarsi con il tessuto socio economico del territorio.

Nella giornata di ieri l’incontro con il comandante provinciale di Sassari che nel ringraziarlo per il lavoro finora svolto ha augurato all’ufficiale il raggiungimento di sempre più prestigiosi traguardi.

