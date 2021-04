Nuovo aumento dei casi di coronavirus

Hanno fatto un nuovo balzo in avanti i casi di contagio da Covid 19 a San Teodoro. Sono 15 in totale le persone che hanno contratto il virus nel territorio del Comune costiero. Gli ultimi , in particolare, sono riconducibili alla scuola dell’infanzia e a una sezione del micronido, entrambe giàsottoposte a chiusura.

Per evitare di chiudere ulteriori classi, in seguito alla positività al test antigenico di un insegnante, a titolo precauzionale, nella giornata di domani, 8 aprile, verrà effettuato uno screening al corpo docente delle classi III A e B della scuola primaria. Contestualmente la sindaco, Rita Deretta, ha provveduto ad attivare la didattica a distanza per le medesime classi.

