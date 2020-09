I funerali si svolgeranno domani 20 settembre.

Grande lutto a Olbia per la scomparsa a 58 anni di Gianni Ponsanu, lo storico ottico del negozio di Corso Umberto, nel centro storico della città. Molto conosciuto e stimato in tutta la Gallura lascia un grande dolore.

Quando Ponsanu ha aperto il suo negozio a Olbia non lo conoscevano in molti. Ponsanu, infatti, è figlio di due culture: il padre è sardo, ma la madre è di Tricarico, un paesino della Lucania. Ha trascorso l’infanzia fuori dalla Sardegna, tornando qualche volta in vacanza. Anche le prime esperienze di lavoro sono state in continente. Poi ha deciso di fare di Olbia la sua casa con l’aperura del suo negozio “L’Ottico” dove entrando era subito chiaro a tutti la passione e la professionalità con la quale Ponsanu accoglieva i suoi clienti.

“Ci lascia un grande vuoto e quel inconfondibile sorriso che riusciva a cambiare anche la giornata più triste”, ha commentato il sindaco Settimo Nizzi. Il funerale si svolgerà domani 20 settembre nelle Basilica di San Simplicio alle ore 16.

