Il progetto.

“Abbiamo fortemente voluto questo progetto, fondamentale per sostenere le esigenze educative degli alunni con particolari necessità, anche alla luce delle numerose richieste da parte dei dirigenti scolastici. L’equipe fornirà un supporto trasversale tra scuola e famiglia nel percorso di crescita dei bambini, supportandoli in questa importante fase della loro vita”. Così si esprime l’assessore alla Pubblica Istruzione Sabrina Serra in merito al bando realizzato dal Comune di Olbia per la gestione del servizio di supporto specialistico agli alunni con disabilità nelle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Il servizio ha proprio l’obiettivo di aiutare in modo specifico gli alunni affetti da disabilità o da disturbi comportamentali al fine di favorirne lo sviluppo psichico e facilitarne il successo nel percorso scolastico. Sarà effettuato da un’equipe di specialisti (educatori, psicoterapeuti, pedagogisti, psicologi) che si raffronterà con gli studenti, i dirigenti scolastici, il personale docente e la famiglia, in un percorso trasversale.

Le finalità di questo progetto sono quelle di intervenire in modo mirato per superare gli stati di emarginazione e di esclusione sociale e di mettere in atto azioni che aiutino a sviluppare dell’autonomia della persona.



(Visited 21 times, 21 visits today)