Torna il premio letterario Città di Olbia e diventa ancora più importante

“Partiamo anche quest’anno con Il premio letterario Città di Olbia, che giunge alla sua VI edizione. È realizzato dal Comune di Olbia ed ha il contributo della Regione Autonoma della Sardegna. – afferma l’assessore alla cultura Sabrina Serra – Il Premio si rafforza di anno in anno e l’impegno organizzativo è ampiamente ricompensato dalla partecipazione degli autori e dalla qualità delle opere. La scelta di articolare il Premio in diverse sezioni, dal racconto breve in lingua italiana a quello in lingua sarda, passando per il racconto breve da parte dei più giovani, ed arrivando ai componimenti poetici in gallurese e logudorese, è una precisa scelta volta ad incentivare e sostenere tutte queste forme di espressione, tra loro differenti, ma ugualmente importanti perché parte della nostra cultura. Non possiamo che essere orgogliosi che il Premio nasca e cresca nel contesto delle iniziative curate dalla Biblioteca Civica Simpliciana: è parte di una strategia e di un’azione più ampia che vuole porre al centro la cultura, la letteratura e la lettura”.

Il Premio è aperto a tutti e la partecipazione è gratuita. Tutti i lavori partecipanti saranno sottoposti al giudizio di una giuria che determinerà una graduatoria basandosi sulla propria sensibilità artistica ed umana, in considerazione della qualità dello scritto, dei valori dei contenuti, della forma espositiva e delle emozioni suscitate.

Per quanto riguarda la sezione “Racconti brevi per bambini in lingua italiana”, è previsto il coinvolgimento degli istituti scolastici primari di Olbia: gli alunni delle quinte classi avranno il compito di selezionare dieci racconti tra tutti quelli presentati nella sezione. La Giuria tecnica sceglierà i primi tre classificati tra i dieci elaborati precedentemente selezionati dagli alunni.

Al primo classificato di ciascuna sezione verranno corrisposti 500 euro, al secondo 300, e al terzo 200. Le opere risultate prime tre classificate nelle varie sezioni saranno contenute in un volume antologico del Premio pubblicato a cura dell’amministrazione comunale. Ai vincitori sarà inoltre consegnata una targa di riconoscimento e 50 copie del volume.

Il bando integrale e la modulistica necessaria alla partecipazione è reperibile sul sito del Comune di Olbia.

