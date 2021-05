Calcio, Serie D, i risultati di Latte Dolce e Torres contro Savoia e Latte Dolce

Trasferta per i rossoblu, i biancazzurri hanno giocato in casa.

Pareggio per 1 a 1 per entrambe le squadre sassaresi impegnate nel campionato di Serie D.

Prima presenza sulla panchina rossoblu dopo tanto tempo per mister Giorico. La Torres, in trasferta in Campania contro il Gladiator, rimane in 10 dal 13′ per l’espulsione di Vavassori. Frasca respinge il rigore di Vitiello, che sulla ribattuta manda alle stelle. I rossoblu passano in vantaggio con il gol di Origlio al 63′, dopo un bel fraseggio tra La Vigna e Mascia. La Torres resiste agli attacchi del Gladiator, con Frasca in giornata di grazia. Il pareggio del Gladiator è arrivato solo all’80’ con Sall. Minuti finali di barricate, finisce 1 a 1. La Torres riesce a portare a casa un ottimo punto in chiave salvezza.

GLADIATOR: Fusco; Ciampi, Cassaro, Vitiello, Maraucci, Sall, Mazzotta, Coppola, Gubellini, Strianese, Di Finizio. A disposizione: Maione, Esposito, Marzano, Caruso, Arrivoli, Di Monte, Di Pietro, Novello, Cataruozzolo. Allenatore: Alessio Martino.

SASSARI TORRES: Frasca; Bilea, Vavassori, Schiaroli, R. Pinna; Melli, La Vigna, Origlio, Gomez; Mascia, Cristaldi. A disposizione: Carta, Ruiu, Rutjens, Mastromarino, Likaxhiu, S. Pinna, Ponsat, Fadda, Tedesco. Allenatore: Mauro Giorico.

Il Latte Dolce a Sennori affronta il Savoia. Propositive entrambe le squadre, al 29’ Poziello interviene duro in area su Gigi Scotto. Lo stesso bomber sassarese va sul dischetto, e spiazza Esposito. Il Latte Dolce spinge, ma il raddoppio non arriva. Al 20’ della ripresa Caiazzo va in gol su azione dubbia 1-1 fra le proteste, e il risultato non cambia fino alla fine. La partita è terminata con il Latte Dolce in 9 uomini.

Sassari Latte Dolce: Urbietis, Mukaj, Pertica, Cabeccia, Bianchi, Antonelli, Kone (21’ st Marcangeli), Pisanu, Scotto (37’ st Gianni), Calì (26’ st Tuccio), Palmas (10’ st Patacchiola). A disposizione: Garau, Pulina, Piga, Scanu, Grassi. Allenatore: Fabio Fossati

Savoia: Esposito, D’Ancora (1’ st Tarascio) , Riccardo, Poziello, Correnti (1’ st Badje), De Rosa, Riccio (1’ st Caiazzo), Manca, Cipolletta (39’ st Mekki), Caso Naturale, Kyeremateng. A disposizione: Mancino, Boccioletti, Prevete, Russo, Stallone. Allenatore Giovanni Ferraro

(Visited 1 times, 1 visits today)