Gli atleti della Sardegna.

Sono stati scelti i nomi dei 5 atleti sardi a cui assegnare la Wild Card, omaggio che la IJF ha voluto fare alla Sardegna, regione ospitante. Gli atleti prescelti parteciperanno a questo Campionato del Mondo Juniores 2021 iniziato ieri al Geopalace di Olbia.

Francesco Degortes responsabile della selezione, seguirà la squadra sarda. Emozionato e onorato del ruolo che gli è stato affidato Degortes ha parlato di un momento storico per la Sardegna e per lo Judo sardo. “L’ultima competizione di livello si è svolta nell’isola 40 anni fa – ha detto – non è stato facile, abbiamo avuto tante difficoltà per via del momento pandemico e di altri ostacoli tecnici, ma ora siamo qui con i nostri giovani atleti e questo ci fa dimenticare tutte le difficoltà”.

Ed ecco i ragazzi che sono stati scelti per il Campionato del Mondo: Nicolò Cadoni del Centro Sportivo Olbia, 60 kg di peso grande combattente che darà filo da torcere agli avversari; Marco Battino del Centro Sportivo Guido Sieni di Sassari, 73 kg di peso dalle caratteristiche tecniche altrettanto interessanti e già nella Ranking list; Matteo Virgilio anche lui proveniente dal Centro Sportivo Guido Sieni di Sassari, 81 kg di peso, Judoka di esperienza già avezzo a competizioni di alto livello; Davide Cossu proveniente dalla Shardana Silanus anche lui considerato un buon e ostinato lottatore nella categoria dei 90Kg. Francesca Cara proveniente dalla società Karalis, 57 kg, l’orgoglio in rosa della squadra sarda.

“I ragazzi – spiega Francesco Degortes – sono molto motivati anche se come è naturale risentono della tensione dell’evento a cui sono chiamati a partecipare, li seguirò attentamente ed è come se partecipassi io”. Un particolare ringraziamento Degortes lo ha riservato a Paolo Scanu Commissario Tecnico regionale che gli ha affidato il compito di seguire i ragazzi sardi in questa storica competizione mondiale.