Immersione di Natale e “brindisi subacqueo” a Golfo Aranci

Verrà addobbato un albero di Natale presso cui avrà luogo un “brindisi sommerso”, vicino al presepe subacqueo.

Anche quest’anno avrà luogo la tradizionale immersione di Natale di Golfo Aranci organizzata dall’Alpha Diving Center, che si svolge da numerosi anni l’ultima domenica prima di Natale. Appuntamento domenica mattina alle ore 10:00 presso il Diving Center in Piazzetta dei Pescatori n.4. I partecipanti, vestiti da Babbo Natale, raggiungeranno le acque di Figarolo, in cui si trova il Presepe sommerso, e addobberanno un albero di Natale che è stato costruito con materiale di riciclo, che verrà portato fuori dall’acqua dopo Natale.

Gli addobbi dell’albero sono creati con frutta e altro materiale biologico che diventerà cibo per pesci. La cerimonia si conclude con un brindisi sott’acqua, operazione che riesce soltanto ai più esperti.

“L’immersione è aperta a tutti i membri di diving center, associazioni e appassionati in genere che vogliono festeggiare in questo modo l’arrivo del Natale. I festeggiamenti continueranno a fine mattinata presso il Diving Center Alpha con un brindisi esteso anche a chi non parteciperà all’immersione vera e propria”, afferma Alberto De Lazzari, titolare del Diving Center Alpha da 8 anni. Il costo per partecipare all’immersione è di 30 euro a persona. Per informazioni è possibile telefonare al 3463509725 o contattare l’email infobox@alphadiving.it

