Kan Judo Olbia, Canu, Merone e Rosas medaglie d’oro

Canu, Merone e Rosà del Kan Judo tornano a Olbia con un oro a testa.

Un’altra prova da incorniciare per i giovani atleti del Kan Judo Olbia, al “Gran prix regionale” di Judo, competizione composta da tre diverse tappe, trionfano Dennis Canu e Jacopo Merone.

Al termine delle tre gare, Dennis Canu nella classe Esordienti B, categoria 60kg e Jacopo Merone nella categoria 73kg sono risultati campioni per numero di punti totalizzati. Per Merone, quest’anno per la prima volta nella categoria di peso 73kg, ll il secondo successo a un Gran Prix Regionale dopo quello dello scorso anno.

Nell’edizione 2023, le tre vittorie totali su 3 tappe gli danno diritto a oro, diploma e alla partecipazione alla finale nazionale A1, a dicembre presso il centro olimpico di Ostia.

Noemi Rosas vince invece il Criterium Regionale Judo ragazzi 2023, altra competizione a tappe, nella categoria 36kg, portando a casa, anche lei, medaglia d’oro e diploma.

Tutti gli atleti sono stati premiati ad Arborea durante la qualificazione dei campionati italiani Esordienti B.



“Sono molto soddisfatto dei miei atleti agonisti – afferma il maestro Angelo Calvisi -. Per i risultati e per come si allenano quotidianamente nellastorica palestra di via Perù, dietro lo stadio Bruno Nespoli”

