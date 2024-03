Ottima prova degli atleti del Kan Judo Olbia.

Tornano a casa dalla trasferta toscana con due medaglie d’oro e una di bronzo, i 7 atleti della Kan Judo Olbia – team Angelo Calvisi, che hanno partecipato, al 20esimo trofeo i Judo “Citta’ di Rosignano”, che ha visto sui tatami del Palasport della cittadina toscana circa 400 atleti appartenenti a società di tutta Italia.

Un ottimo risultato per gli allievi del maestro cn V dan Angelo Calvisi, atleti agonisti che hanno avuto modo di confrontarsi in una nuova gara di livello nazionale con atleti dei massimi livelli.

Oro per Francesco Spanu nella categoria -kg.66 Esordienti B, reduce dalla medaglia d’oro vinta alcune settimane fa col titolo di campione Sardo 2024, che ha vinto 3 incontri.

Medaglia d’oro anche per Noemi Rosas, categoria Esordienti A -40kg. La promettente atleta del Judo team Angelo Calvisi, già vincitrice del gran prix regionale, ha vinto 4 incontri con avversari di rilievo.

Medaglia di bronzo per Dennis Canu al suo primo anno nella nuova classe Cadetti under 18 -66 kg. Canu ha vinto 4 combattimenti per ippon, perdendo il quinto e facendosi male a un dito. E’, in ogni caso, riuscito a conquistare il terzo posto sul podio.

Niente podio per il cadetto Diego Langiu e per gli esordienti Lorenzo Porcu, Riccardo Morittu e infine Francesco Lovigu, che purtroppo non ha potuto svolgere la competizione per un malore accorso alcune ore prima della gara.

Soddisfatto, al di là dei lusinghieri risultati, il maestro Angelo Calvisi che, insieme al collaboratore tecnico Gavino Carta, segue la preparazione dei ragazzi anche in vista degli ultimi importanti appuntamenti della stagione.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui