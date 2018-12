Il riepilogo degli impegni delle squadre più importanti della Gallura

Lega Pro, Girone A

Arzachena Calcio – Pistoiese Dopo la grande vittoria per 3 a 0 contro la Pro Piacenza, l’Arzachena, col morale altissimo, affronta in trasferta la Pistoiese, diretta concorrente per la salvezza, penultima in classifica con due partite e tre punti in meno rispetto agli smeraldini. La Pistoiese viene da 4 sconfitte consecutive con Juventus U23, Carrarese, Pontedera e Pro Vercelli, ma l’Arzachena sa di dover fare il massimo per conquistare i tre punti in questa partita fondamentale e dovrà fare a meno dello squalificato La Rosa, mentre Gatto è stato diffidato dal Giudice Sportivo.

Dirigerà la partita il signor Enrico Maggio della sezione di Lodi, coadiuvato dagli assistenti signor Alessandro Maninetti di Lovere e signor Mirco Carpi Melchiorre di Orvieto.

Olbia Calcio – Piacenza Dopo lo scivolone di domenica scorsa contro il forte Novara, l’Olbia cerca riscatto in casa contro il Piacenza, fresca capolista del girone e vera corazzata da battere del campionato, che viene da cinque risultati utili consecutivi.

Dirigerà la partita il signor Davide Miele della sezione di Torino, coadiuvato dagli assistenti signor Patric Lenarduzzi di Merano e signor Orazio Luca Donato di Milano.

Serie D, Girone G

Flaminia – Budoni, i galluresi, archiviata la delusione per la sconfitta nel derby sardo contro la capolista Lanusei, affrontano in trasferta il Flaminia, reduce dalla sconfitta nel derby laziale contro il Trastevere. I padroni di casa hanno 20 punti e sono in una zona tranquilla della classifica. Il Budoni, a quota 16, deve vincere per lasciare la zona playout.

Eccellenza

Samassi – Porto Rotondo I galluresi dovranno cercare di fare punti nella trasferta di Samassi, contro una squadra che ha sei punti in più in classifica. La partita di andata era finita con il risultato di 1 a 1.

Il San Teodoro, reduce dalla brutta sconfitta per 6 a 3 contro la corazzata Muravera, osserverà un turno di riposo. Il neo tecnico Virgilio Perra avrà dunque una settimana in più per preparare la trasferta del 6 gennaio 2019 ad Arbus.

Promozione, Girone B

Completano il quadro degli impegni settimanali delle principali società calcistiche galluresi le partite Borore – Ilvamaddalena 1903, Calangianus – Li Punti Calcio, e Ozierese 1926 – Oschirese.

