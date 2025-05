Canile al collasso a Tempio, gli operatori restano senza stipendio

La grave situazione al canile di Tempio Pausania.

A Tempio Pausania, la gestione del canile comunale è ormai al limite. Due giovani operatori, dipendenti della società incaricata del servizio, denunciano una situazione divenuta insostenibile: da mesi non ricevono lo stipendio e da ottobre scorso sostengono tutte le spese con risorse personali, ormai esaurite. Così si trovano a gestire una sessantina di cani nella struttura pubblica, ma non riescono più a far fronte alle necessità quotidiane.

La scena si svolge nel soggiorno della loro casa, dove alcuni cuccioli, abbandonati e portati loro dalle guardie ecozoofile, sono stati accolti temporaneamente. Uno di questi viene nutrito con un biberon, mentre gli altri giacciono in un trasportino. I due raccontano di essersi rivolti più volte all’amministrazione comunale, senza ottenere risposte. Anche la veterinaria che li ha affiancati gratuitamente ha dovuto interrompere la collaborazione, dopo mesi senza compenso. Le segnalazioni sono state inoltrate anche alla Asl, alla polizia locale e ai carabinieri. Ma intanto, i due giovani restano soli a fronteggiare un’emergenza che li mette alla prova, sia fisicamente che economicamente. E il futuro del canile, per ora, resta incerto.

