Il parco inclusivo di Tempio.

A Tempio sta prendendo forma il parco inclusivo di Rinaggiu. L’intervento, finanziato con fondi regionali della programmazione territoriale “Città dei Paesi” per un importo totale di 3.200.000, ospiterà dei campi per diverse discipline sportive.

I lavori, che si stanno avviando alla conclusione, prevedono la realizzazione di 3 campi da padel, un campo di calcio a 8, campo da basket e campo da tennis, pista da skateboard, pista di pattinaggio, percorso di atletica, area calisthenics. La novità è che si tratta di strutture attrezzate anche per i diversamente abili, con un punto di ristoro, spogliatoi, servizi igienici e varie aree verdi per il tempo libero.

I lavori erano iniziati durante l’inverno del 2021, avviati per il recupero dell’area. Pochi giorni fa, la Giunta comunale, con delibera numero 198, ha approvato l’avvio della manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di soggetti e operatori economici interessati a gestire il nuovo parco. “L’impianto sarà un importantissimo tassello per la valorizzazione della nostra città in termini di inclusività ed accessibilità, offrendo uno spazio modernamente attrezzato a disposizione del territorio, in un contesto ambientale unico e speciale”, ha fatto sapere il sindaco Gianni Addis tramite i suoi canali ufficiali.

