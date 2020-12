A Tempio parte la campagna di screening gratuita aperta alla popolazione

La campagna di tamponi rapidi a Tempio.

A Tempio parte la campagna si screening sulla popolazione. Dopo i tamponi rapidi ieri pomeriggio sui dipendenti del Comune e i Vigili del Fuoco e questa mattina sugli studenti, gli insegnanti e il personale dell’Istituto Comprensivo cittadino si amplia la platea.

Il test si svolge con modalità drive-in nel viale antistante la Palazzina Comando, località Pischinaccia. I tamponi sono gratuiti e su base volontaria, non vi è alcun obbligo anche se è fortemente consigliato per fini di prevenzione della diffusione del virus. In ogni auto devono esserci massimo due persone escluso l’accompagnatore. All’arrivo i volontari della protezione civile distribuiranno una scheda da compilare con i propri dati. Il personale lì presente fornirà tutte le informazioni necessarie.

“Informo i miei concittadini che oggi, da adesso e fino alle 13 e questo pomeriggio dalle ore 17, chi è interessato e vuole sottoporsi al tampone può farlo. La somministrazione agli studenti dell’Istituto comprensivo è stata più veloce del previsto e si sono liberati degli spazi che vorremmo mettere a disposizione della cittadinanza, dando preferenza agli anziani over 60.Pertanto chi vuole vada subito”, ha spiegato il sindaco Gianni Addis.

