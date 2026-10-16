Shaquille O’Neal a Porto Cervo, la leggenda dell’NBA conquista Hivaoa in pigiama

Shaquille O’Neal a Porto Cervo.

La Costa Smeralda continua ad attrarre celebrità da tutto il mondo anche in pieno autunno. Tra i protagonisti spicca la leggenda del basket NBA Shaquille O’Neal, che ha sorpreso lo staff e i clienti del noto locale “Hivaoa” di Porto Cervo con una visita del tutto speciale.

L’incontro col cestista.

L’ex centro dei Los Angeles Lakers, famoso sia per la sua stazza imponente sia per la sua travolgente simpatia, si è presentato nel locale sfoggiando un look decisamente eccentrico ed informale, con tanto di pantaloni della tuta con il logo di Superman. La sua presenza non è certo passata inosservata, e il gigante del parquet si è mostrato estremamente disponibile, concedendosi per scatti ricordo ed abbracci con lo staff e i presenti.

La foto sui social.

A immortalare l’evento è stato lo stesso profilo Instagram ufficiale di “Hivaoa Porto Cervo”, che ha pubblicato una foto dell’ex cestista sorridente al fianco dei gestori del locale, accompagnata da una dedica calorosa per ringraziarlo della piacevole compagnia. L’immagine ha fatto subito il giro dei social network, scatenando decine di commenti divertiti da parte dei fan sia per la solita simpatia dell’atleta sia per l’inconfondibile stile stravagante con cui O’Neal vive le sue serate di relax.

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