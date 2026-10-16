Lingue straniere, a Olbia la consegna delle certificazioni Cambridge e DFP

A Olbia consegnate le certificazioni Cambridge English e DFP.

Non sono soltanto diplomi da conservare come ricordo di un traguardo scolastico. Le certificazioni linguistiche possono diventare una carta da giocare nel percorso universitario e nella ricerca del primo impiego, a condizione di sapere come valorizzarle. È anche questo il messaggio che ha accompagnato la consegna dei certificati Cambridge English e DFP – Diplôme de Français Professionnel agli studenti dell’Istituto tecnico commerciale e per il turismo Dionigi Panedda.

La cerimonia.

La cerimonia, ospitata nell’aula magna dell’istituto, ha premiato i risultati raggiunti dagli studenti nelle certificazioni di inglese B1 e B2 e in quelle di francese professionale. Tra le soddisfazioni emerse, anche quella di alcuni ragazzi che, pur avendo seguito una preparazione orientata al B1, hanno ottenuto punteggi collocati nella fascia B2.

I diplomi Cambridge hanno caratteristiche che li distinguono da un semplice attestato scolastico. Durante l’incontro è stato richiamato anche un particolare pratico: la fascia argentata che accompagna il documento non deve essere rimossa o graffiata. È stato inoltre spiegato che ottenere una copia del certificato può comportare costi elevati, un motivo in più per conservarlo con estrema cura. Ma il valore della certificazione non si esaurisce nel documento. Ai ragazzi è stato illustrato come inserire il risultato nel curriculum vitae destinato a potenziali datori di lavoro, indicando anche le singole abilità linguistiche valutate dall’esame. Per le certificazioni Cambridge English si tratta di Reading, Writing, Listening e Speaking: comprendere un testo scritto, produrre un testo, comprendere la lingua parlata e comunicare oralmente. Una distinzione utile soprattutto per chi si affaccia al mondo del lavoro. Indicare il livello complessivo di inglese è importante, ma saper descrivere le proprie capacità permette anche di offrire un quadro più preciso delle competenze raggiunte. La certificazione diventa così uno strumento per presentarsi in modo più consapevole, non soltanto una voce da aggiungere al curriculum.

La responsabile dell’ English Centre di Sassari ha ricordato che gli esami Cambridge valutano una conoscenza concreta della lingua, non limitata alle regole grammaticali, ma utile nella vita quotidiana, nello studio e nella realtà accademica. Nel tempo anche le modalità d’esame si sono evolute, con l’introduzione delle prove digitali e contenuti più vicini alle esperienze e agli interessi dei candidati. La dirigente scolastica Giuseppina Anna Rita Pino ha sottolineato l’importanza di imparare le lingue straniere per la crescita culturale e personale e per le opportunità che possono offrire nel futuro. L’inglese conserva un ruolo centrale nella comunicazione internazionale, mentre il francese amplia ulteriormente il bagaglio di competenze con cui i giovani possono affrontare gli studi e il lavoro.

L’incontro.

Per gli studenti del Panedda, la conoscenza delle lingue assume un significato particolare anche in relazione all’indirizzo turistico dell’istituto. In un territorio come la Gallura, dove il turismo rappresenta una componente importante dell’economia, saper comunicare in inglese e in altre lingue straniere costituisce una competenza concreta per chi si prepara a lavorare nell’accoglienza e nei servizi turistici. Le certificazioni diventano così un modo per attestare capacità che potranno essere utilizzate nel rapporto con i visitatori internazionali e nelle successive esperienze professionali.

Nel corso dell’incontro è stato ricordato anche il possibile valore delle certificazioni nel percorso universitario, dove i titoli linguistici possono essere riconosciuti ai fini dei crediti formativi o degli esami di lingua, secondo le regole dei singoli atenei e dei rispettivi corsi di studio. Il Panedda è un centro autorizzato di preparazione per le Cambridge English Qualifications. I percorsi linguistici sono sostenuti dai finanziamenti della Fondazione di Sardegna e dalla collaborazione con Cambridge English e con il DFP Français Professionnel.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui