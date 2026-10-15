Fibromialgia, a Tempio Pausania sostegni economici per i pazienti

I contributi per i pazienti affetti da fibromialgia a Tempio Pausania.

C’è tempo fino al 15 gennaio 2027 per presentare la documentazione delle spese sostenute nel 2026 nell’ambito dell’Indennità regionale per la fibromialgia (Irf). A ricordarlo è il Comune di Tempio Pausania, che ha pubblicato un avviso rivolto ai cittadini beneficiari del contributo. La rendicontazione è prevista dalle disposizioni regionali e dovrà essere effettuata presso il Comune di residenza, secondo quanto stabilito dalla determinazione comunale numero 935 del 26 giugno 2026. Il provvedimento si inserisce nel quadro normativo della Regione Sardegna, in particolare nella deliberazione della Giunta regionale numero 23/38 del 13 maggio 2026.

Quali spese possono essere rendicontate.

Sono ammesse le spese sostenute durante il 2026, purché non siano già coperte dal Servizio sanitario regionale. Tra queste rientrano i servizi professionali di assistenza domiciliare, educativa e socioassistenziale, le attività fisiche adattate, la riabilitazione, la fisioterapia e le cure termali. Possono essere documentati anche i costi per trattamenti come ozonoterapia e magnetoterapia, se effettuati su indicazione medica, oltre alla quota sociale per l’accoglienza nei centri diurni integrati autorizzati. L’elenco comprende inoltre i farmaci prescritti e quelli da banco non garantiti dal sistema sanitario regionale, gli integratori alimentari, i prodotti parafarmaceutici e omeopatici e gli alimenti senza glutine utilizzati a scopo terapeutico.

Sono previste anche le spese per ausili, protesi e dispositivi utili alla gestione della patologia, quando ricorrono le condizioni richieste, così come quelle per visite specialistiche, accertamenti diagnostici e test epigenetici collegati alla diagnosi o al monitoraggio della fibromialgia. Rientrano tra i costi ammissibili anche ulteriori prestazioni sanitarie e sociosanitarie necessarie alla gestione della malattia. Sono contemplate, inoltre, le prestazioni di medicina complementare e integrata, tra cui agopuntura, fitoterapia e omeopatia, purché effettuate su indicazione del medico curante o dello specialista, non coperte dal Servizio sanitario regionale e adeguatamente documentate. È riconosciuta, infine, la possibilità di rendicontare le spese per servizi di consulenza e assistenza amministrativa finalizzati alla preparazione della documentazione, entro il limite massimo di 80 euro.

Come ottenere informazioni.

Per chiarimenti sulle modalità di presentazione e sulle spese ammissibili, i cittadini possono rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Tempio Pausania durante gli orari di apertura al pubblico. È possibile contattare l’ufficio al numero 079/679974 oppure scrivere all’indirizzo e-mail [email protected]. Sul sito istituzionale del Comune sono disponibili l’avviso completo sulla rendicontazione e il modulo per la dichiarazione delle spese sostenute. I beneficiari sono invitati a consultare la documentazione e a rispettare la scadenza del 15 gennaio 2027.

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