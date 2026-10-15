Fisiomed inaugura la piscina riabilitativa ad Arzachena

L’apertura della piscina Fisiomed ad Arzachena.

Un’iniziativa privata di alto valore sociale arricchisce l’offerta dei servizi sanitari e assistenziali nel territorio di Arzachena. Con la recente inaugurazione del nuovo centro riabilitativo dotato di piscina, la struttura Fisiomed, promossa dall’imprenditore Francesco Grimaldi, si appresta a diventare un punto di riferimento fondamentale per la salute e il benessere della comunità locale. La struttura situata nel centro urbano include una piscina moderna interamente concepita come luogo accessibile per persone con ridotta capacità motoria e disabilità gravi, accanto allo studio diagnostico e fisioterapico.

La collaborazione tra privato e Pubblica Amministrazione.

L’iniziativa nasce da una virtuosa sinergia tra settore privato e Pubblica Amministrazione. L’obiettivo primario dell’intesa con il Comune di Arzachena è quello di ampliare l’offerta dei servizi in convenzione, garantendo alla cittadinanza un accesso facilitato alle prestazioni sanitarie. Un’attenzione particolare viene riservata alle categorie più fragili, per le quali sono previste tariffe agevolate volte a promuovere l’attività motoria, il recupero funzionale e le terapie riabilitative in ambiente acquatico.

Un’opportunità strategica per il territorio.

Il saluto dell’amministrazione comunale in questa particolare occasione sancisce la bontà dell’iniziativa e sottolinea la rilevanza dell’opera per la comunità locale. “L’apertura di questo centro ha un immenso valore sociale che innalza il benessere e la qualità della vita nella nostra comunità – ha dichiarato il vicesindaco Alessandro Malu -. Rappresenta un’opportunità strategica per il nostro territorio, poiché coniuga l’iniziativa privata con la fornitura di un servizio di pubblico interesse. Il Comune conferma la volontà di collaborare nella definizione di un piano di agevolazioni tariffarie e percorsi dedicati in risposta a situazioni di vulnerabilità socio-economica degli arzachenesi, agli anziani e alle persone con disabilità grave, che necessitano di assistenza personalizzata a pochi passi da casa”. All’evento inaugurale hanno presenziato il vicesindaco Alessandro Malu, il parroco di Porto Cervo, don Mauro Moretti, e il diacono di Arzachena, Salvatore Scugugia, i quali hanno sottolineato il profondo valore sociale ed etico del progetto.

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