Il maltempo non accenna lasciare il Nord Sardegna

Sull’isola sono previsti ancora venti di burrasca e mareggiate.

Tutta la Gallura è stata interessata da fortissimi venti di Maestrale, la cui velocità, ancora una volta, ha superato la soglia di 100 km orari. Il forte vento oggi ha messo a dura prova i Vigili del Fuoco di Olbia con diversi interventi. Un intervento più lungo ha riguardato, questa mattina, sempre i Vigili del Fuoco con la Polizia Locale di Olbia per una canna fumaria pericolante di un caminetto in una casa. Danni a una macchina parcheggiata ma fortunatamente nessun ferito.

Per quanto riguarda le previsioni previste per domani, secondo l’Arpas della Regione Sardegna, i venti saranno moderati o forti da Nord-Ovest, con rinforzi locali fino a burrasca. I mari agitati i bacini occidentali, mossi o molto mossi i restanti mari. Mareggiate lungo le coste occidentali. Erano anni che non si aveva una così frequente presenza di vento in Sardegna, con venti che nella loro velocità massima hanno raggiunto la furia di una tempesta.