La Guida Gelaterie d’Italia del Gambero Rosso premia una gelateria Sarda

La miglior gelateria in Sardegna è a Marrubio.

Negli ultimi anni il gelato sta vivendo una sorta di rinascita. Una rinascita che è documentata, per il secondo anno consecutivo, nella Guida Gelaterie d’Italia 2018 del Gambero Rosso. Anche la Sardegna rientra in questa importante guida.

Per l’edizione 2018 sono quattro i nuovi Tre Coni, per un totale di 40 in tutta Italia. In testa l’Emilia Romagna con 7 insegne, seguono con 6 Piemonte e Lombardia; quindi Toscana e Lazio con 5, Liguria, Veneto e Friuli Venezia Giulia e Campania con 2, Marche, Basilicata e Sardegna con 1.

E cosi un bar di Marrubiu è fra le migliori gelaterie d’Italia, nell’oristanese, e si chiama Bar Centrale Gelateria Pizzeria di via Napoli. Il locale in provincia di Oristano è l’unico in Sardegna che guadagna i “Tre Coni” nella guida 2018.