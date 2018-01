Numerose le segnalazioni dei residenti.

Blackout in una delle vie principali di Olbia. Nella serata di ieri è infatti rimasta al buio via Aldo Moro, comprese le strade traverse. In particolare il blackout avrebbe “colpito” la strada dall’altezza di via Cambio e via Poletti, verso nord. Numerose le segnalazioni del disagio da parte dei residenti.