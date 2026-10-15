Alà dei Sardi, lavori sulla statale 389: semafori e limite a 30 orari

La Provincia annuncia interventi sulla statale per Alà dei Sardi

Da lunedì 19 ottobre cambierà la viabilità sulla statale 389 ad Alà dei Sardi, per i lavori di collegamento alla Abbasanta-Buddusò-Olbia. Le modifiche resteranno in vigore fino al primo dicembre, salvo proroghe.

La deviazione provvisoria per i veicoli provenienti da Buddusò sarà chiusa e il traffico verrà indirizzato sul nuovo tratto stradale fino al nuovo svincolo, che consentirà di proseguire in tutte le direzioni.

Per chi viaggia da Alà dei Sardi verso Olbia sarà invece attivato un senso unico alternato regolato da semaforo. Il passaggio su una sola corsia permetterà di completare gli interventi sulla carreggiata, lavorando prima su una metà e poi sull’altra.

Nelle zone interessate dal cantiere sci sarà il limite massimo di velocità di 30 chilometri orari. Le disposizioni, contenute nell’ordinanza numero 12 del 14 ottobre della Provincia della Gallura Nord-Est Sardegna, entreranno in vigore alle 8 del 19 ottobre e resteranno valide fino alle 17 del primo dicembre.

Gli automobilisti dovranno prestare attenzione alla segnaletica e rispettare le indicazioni semaforiche durante il transito nell’area dei lavori.

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