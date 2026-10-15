Cannigione, una petizione per la sicurezza sulla Provinciale 162

Il Gruppo civico “Sviluppo La Conia e Cannigione” di Arzachena chiede interventi sulla Provinciale 162, bretella verso Baja Sardinia. Nel mirino traffico pesante, carreggiata stretta e rischi per gli automobilisti. Una strada stretta, percorsa ogni giorno da auto, pullman turistici e mezzi pesanti, che durante la stagione estiva diventa ancora più trafficata. Il Gruppo civico Sviluppo La Conia e Cannigione lancia una raccolta firme per chiedere interventi urgenti di messa in sicurezza della strada provinciale 162, nel tratto che collega Cannigione alla viabilità per Baja Sardinia, prima dell’intersezione con la SP 59 bis.

L’associazione, insieme ai proprietari di immobili e agli operatori della zona, punta a portare la questione all’attenzione della Provincia Gallura Nord-Est Sardegna e del Comune di Arzachena, chiedendo misure concrete per ridurre i rischi lungo l’arteria.

“Servono interventi strutturali”

Secondo il gruppo civico, le caratteristiche della strada non sono più adeguate ai volumi e alle tipologie di traffico attuali. La carreggiata è stretta e senza adeguati spazi laterali, mentre il passaggio contemporaneo di veicoli leggeri, autobus turistici e autocarri può creare situazioni di pericolo. L’associazione ricorda che la strada nasce tra il 1961 e il 1963. Grazie alla Cassa per il Mezzogiorno e al Consorzio Costa Smeralda, contribuendo allo sviluppo turistico del territorio. Da allora, però, il traffico è profondamente cambiato. Una situazione che, secondo i promotori dell’iniziativa, richiede interventi che vadano oltre il semplice invito alla prudenza alla guida.

Le richieste alla Provincia e al Comune

Tra le proposte che saranno presentate agli enti competenti figurano limitazioni al transito di pullman turistici e mezzi pesanti, misure per moderare la velocità e una segnaletica più efficace. Il gruppo chiede inoltre di valutare l’allargamento della carreggiata, il rifacimento del manto stradale e l’installazione di guard-rail, oltre alla realizzazione di piste ciclabili o percorsi protetti per chi si sposta in bicicletta.

Un altro punto riguarda gli eucalipti presenti lungo la strada, per i quali vengono sollecitati interventi di manutenzione e messa in sicurezza, così da ridurre i possibili rischi per chi transita. La raccolta firme è già partita e punta a dare maggiore forza alla richiesta di intervento. Il gruppo civico si dice fiducioso sulla possibilità che Provincia e Comune prendano in carico la situazione, anche alla luce della disponibilità di fondi provinciali per affrontare il problema.

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