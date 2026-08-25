Auto fuori strada sulla provinciale 59, tre feriti vicino San Pantaleo

Tre feriti nell’incidente d’auto vicino San Pantaleo.

Un incidente stradale, che ha causato tre feriti, si è verificato intorno alle 2 della notte lungo la strada provinciale 59, nei pressi del bivio per San Pantaleo. Per cause ancora da accertare, un’auto è uscita dalla carreggiata, terminando la propria corsa all’interno di un fossato a margine della strada.

Le condizioni dei feriti non destano preoccupazione.

A bordo del mezzo si trovavano tre persone, rimaste lievemente ferite nell’impatto. Sul posto sono intervenute tre ambulanze del 118, allertate dalla centrale operativa Areus di Sassari, che hanno prestato assistenza agli occupanti coinvolti nell’incidente.

Sul posto erano presenti i vigili del fuoco.

Per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza sono arrivati anche i vigili del fuoco del Distaccamento di Arzachena. La squadra ha provveduto a mettere in sicurezza l’auto e l’area circostante, evitando ulteriori situazioni di pericolo. Restano da chiarire le cause che hanno portato il conducente a perdere il controllo del mezzo e a uscire di strada. Gli accertamenti sono affidati agli organi competenti.

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