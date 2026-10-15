Per il 2026 arriva la terza edizione del premio Personaggio dell’anno in Gallura

GalluraOggi lancia la terza edizione del Premio Personaggio dell’anno: saranno i lettori a proporre le candidature, poi si voterà per le migliori. L’istituzione del premio nasce per dare un riconoscimento a persone o istituzioni che si siano particolarmente distinte in Gallura con la loro opera e attività.

Ecco alcuni ambiti possibili, non necessariamente gli unici:

nel campo della solidarietà umana;

per avere operato in particolari condizioni di disagio nell’adempimento del proprio dovere;

per essersi altamente distinti nel campo sociale, professionale, educativo;

per attaccamento al dovere e fedeltà al lavoro;

nel campo dello sport;

nel campo della cultura, dell’arte, della musica, del teatro, del folklore;

nel campo dell’assistenza e beneficenza.

La giuria

Questa la giuria per la terza edizione del Premio:

Marcello Zasso – direttore GalluraOggi, SassariOggi.it, OggiNuoro.it e CagliariNews.it

– direttore GalluraOggi, SassariOggi.it, OggiNuoro.it e CagliariNews.it Ivana Russu – capogruppo a Olbia e vicesegretaria regionale del Pd

– capogruppo a Olbia e vicesegretaria regionale del Pd Angelo Cocciu – consigliere a Olbia e capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale

– consigliere a Olbia e capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Pierfranco Zanchetta – giornalista ed ex consigliere regionale

– giornalista ed ex consigliere regionale Tiziana Marzocca – presidente del Gruppo volontariato vincenziano San Paolo di Olbia

Come funziona

Entro ottobre i lettori possono segnalare le candidature alla mail [email protected] con oggetto “Gallura“. Bisogna indicare il nome e anche una motivazione. La giuria, raccolte le segnalazioni, procederà con un suo contributo alla formazione di una lista delle candidature.

A quel punto i lettori potranno scegliere tra i candidati al Personaggio dell’anno con un voto online.

Sarà possibile votare solo una volta il candidato. Le proposte che riceveranno più voti andranno a comporre la cinquina finale. A quel punto i componenti della Giuria, analizzati i risultati, tenuto conto del curriculum e dell’attività svolte dai candidati durante l’anno corrente, potranno eleggere il Personaggio dell’anno 2026.

La premiazione

La proclamazione del vincitore avverrà venerdì 11 dicembre a Olbia.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui