Premio personaggio dell’anno Gallura 2026, via alla terza edizione

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15 Ottobre 2026

di Giulia Rago

Per il 2026 arriva la terza edizione del premio Personaggio dell’anno in Gallura

GalluraOggi lancia la terza edizione del Premio Personaggio dell’anno: saranno i lettori a proporre le candidature, poi si voterà per le migliori. L’istituzione del premio nasce per dare un riconoscimento a persone o istituzioni che si siano particolarmente distinte in Gallura con la loro opera e attività.

Ecco alcuni ambiti possibili, non necessariamente gli unici:

  • nel campo della solidarietà umana;
  • per avere operato in particolari condizioni di disagio nell’adempimento del proprio dovere;
  • per essersi altamente distinti nel campo sociale, professionale, educativo;
  • per attaccamento al dovere e fedeltà al lavoro;
  • nel campo dello sport;
  • nel campo della cultura, dell’arte, della musica, del teatro, del folklore;
  • nel campo dell’assistenza e beneficenza.

La giuria

Questa la giuria per la terza edizione del Premio:

  • Marcello Zasso – direttore GalluraOggi, SassariOggi.it, OggiNuoro.it e CagliariNews.it
  • Ivana Russu – capogruppo a Olbia e vicesegretaria regionale del Pd
  • Angelo Cocciu – consigliere a Olbia e capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale
  • Pierfranco Zanchetta – giornalista ed ex consigliere regionale
  • Tiziana Marzocca – presidente del Gruppo volontariato vincenziano San Paolo di Olbia

Come funziona

Entro ottobre i lettori possono segnalare le candidature alla mail [email protected] con oggetto “Gallura“. Bisogna indicare il nome e anche una motivazione. La giuria, raccolte le segnalazioni, procederà con un suo contributo alla formazione di una lista delle candidature.
A quel punto i lettori potranno scegliere tra i candidati al Personaggio dell’anno con un voto online.
Sarà possibile votare solo una volta il candidato. Le proposte che riceveranno più voti andranno a comporre la cinquina finale. A quel punto i componenti della Giuria, analizzati i risultati, tenuto conto del curriculum e dell’attività svolte dai candidati durante l’anno corrente, potranno eleggere il Personaggio dell’anno 2026.

La premiazione

La proclamazione del vincitore avverrà venerdì 11 dicembre a Olbia.

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