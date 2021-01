La riapertura dell’ufficio in viale Costa Smeralda.

Ha riaperto al pubblico l’ufficio postale di viale Costa Smeralda ad Arzachena, interessato nei giorni scorsi da lavori di manutenzione straordinaria, tuttora in corso all’esterno della sede. Nel primo periodo dell’intervento, che ha coinvolto gli spazi interni all’ufficio, Poste Italiane ha continuato a garantire ai clienti di Arzachena tutti i servizi postali e finanziari attraverso l’installazione di un ufficio postale mobile, posizionato nelle immediate vicinanze della sede di viale Costa Smeralda.

Poste Italiane coglie l’occasione per evidenziare che, anche presso l’ufficio postale della cittadina gallurese ed in particolare in questa fase di emergenza, vengono messe in atto una molteplicità di procedure per garantire alla clientela la fruizione dei servizi negli uffici postali in sicurezza, come ad esempio la prenotazione del turno allo sportello da remoto con WhatsApp, l’App “Ufficio postale” e dal sito poste.it. Prenotare un appuntamento in ufficio postale ad un orario preciso è, infatti, una possibilità in più che l’Azienda offre al fine di evitare eventuali assembramenti.

Richiedere il ticket elettronico tramite WhatsApp è molto semplice: basterà memorizzare sul proprio smartphone il numero 3715003715 e seguire le indicazioni utili a conseguire la prenotazione del ticket. E’ anche possibile ottenere un “ticket elettronico” e prenotare il proprio turno allo sportello da remoto direttamente da smartphone e tablet tramite l’app “Ufficio Postale” oppure da pc sul sito poste.it, senza la necessità di registrarsi. Il sistema, prevede la scelta dell’orario sia per il giorno corrente sia per quello successivo.

L’Azienda segnala che, presso la sede di viale Costa Smeralda, sono disponibili anche il servizio Wi-fi gratuito e l’ATM Postamat, accessibile sette giorni su sette e in funzione 24 ore su 24 che, oltre a consentire il prelievo di denaro contante, può essere utilizzato per il pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale, le interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, le ricariche telefoniche e delle carte Postepay. In questi particolari momenti di emergenza in cui gli ingressi agli uffici sono necessariamente contingentati, l’utilizzo dell’ATM Postamat può essere sicuramente un’ottima alternativa allo sportello tradizionale.

L’ufficio postale di viale Costa Smeralda è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 (sabato fino alle 12.35) e ribadisce l’invito a recarsi presso gli uffici postali muniti di appositi strumenti di protezione individuali.

