Berchidda e la rete del sughero, importante passaggio istituzionale a Madrid

Retecork, Berchidda al Senato spagnolo per il futuro del comparto sugherico

Un passaggio istituzionale di primaria importanza per Berchidda e per l’intero settore del sughero europeo si è tenuto presso il Senato spagnolo a Madrid. Qui si è tenuta la riunione della commissione esecutiva di Retecork, la rete europea dei territori sughericoli. All’incontro, caratterizzato dalla presenza delle massime autorità istituzionali del Paese tra cui la Vicepresidente del Senato, ha preso parte anche l’amministrazione comunale, rappresentata dal consigliere delegato Thomas Mannu.

L’appuntamento.

L’appuntamento madrileno ha rappresentato un momento fondamentale per riaffermare la rilevanza strategica di una filiera che unisce sostenibilità ambientale, valore economico e identità culturale. Durante i lavori della Commissione, l’attenzione si è concentrata sui temi chiave della valorizzazione del sughero come risorsa naturale, sulla promozione delle eccellenze locali, sull’innovazione tecnologica, sull’economia circolare e sul turismo sostenibile. Un focus specifico è stato inoltre riservato alla programmazione dei progetti europei e alle iniziative volte a consolidare le sinergie tra imprese, enti locali e istituzioni.

Le dichiarazioni.

“Una cornice importante che testimonia il valore e l’elevato riconoscimento internazionale del settore sugheriero e dei territori che ne sono protagonisti – dichiara il Consigliere Thomas Mannu – per il nostro Comune è un’occasione preziosa di confronto che apre nuove prospettive di sviluppo e collaborazione tra i territori del sughero d’Europa. Si è discusso della valorizzazione del sughero come risorsa naturale, economica e ambientale, di promozione delle produzioni e delle eccellenze locali, innovazione, economia circolare e turismo sostenibile. Particolare attenzione è stata dedicata ai progetti europei e alle nuove iniziative che puntano a rafforzare la collaborazione tra imprese, istituzioni e territori, creando nuove opportunità per l’intera filiera. L’impegno comune è di tutelare e promuovere una risorsa che rappresenta non soltanto una straordinaria eccellenza produttiva, ma anche una parte fondamentale della storia, dell’identità e del futuro delle nostre comunità”.

Dall’incontro di Madrid emerge dunque una visione condivisa che punta a rafforzare la rete internazionale dei territori del sughero, trasformando le sfide della transizione ecologica in concrete opportunità di crescita per l’intero comparto.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui