Anna Oxa porta in piazza migliaia di persone a Santa Teresa

Una piazza gremita a Santa Teresa Gallura per il concerto di Anna Oxa.

Santa Teresa Gallura ha vissuto una serata di grande partecipazione con il concerto di Anna Oxa, protagonista venerdì 16 ottobre in Piazza Vittorio Emanuele I nell’ambito della festa patronale 2026.L’artista si è esibita con “Voce Sorgente”, portando nel centro cittadino un appuntamento musicale di rilievo, inserito nelprogramma dei festeggiamenti dedicati a San Vittorio Martire, Santa Teresa d’Avila e Sant’Isidoro Agricoltore.



Anna Oxa, protagonista della serata.



Personalità artistica inconfondibile e interprete capace di attraversare generazioni, Anna Oxa ha portato a Santa Teresa Gallura il suo percorso musicale, caratterizzato da ricerca vocale, trasformazioni stilistiche e una presenza scenica distintiva.

Il concerto ha rappresentato uno dei momenti centrali dei festeggiamenti, trasformando Piazza Vittorio Emanuele I nel punto d’incontro di una comunità riunita attorno alla musica e alla tradizione.

La festa patronale anima il paese.

La serata musicale si è inserita in un programma che intreccia celebrazioni religiose, appuntamenti folkloristici e intrattenimento. Nel corso della giornata, i festeggiamenti per Sant’Isidoro Agricoltore hanno rinnovato il legame con le tradizioni locali, prima di lasciare spazio agli spettacoli serali. L’organizzazione dei Fidali 1982, con il coinvolgimento del Comune, ha accompagnato una manifestazione che rappresenta ogni anno un’occasione importante per la vita sociale del paese.

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