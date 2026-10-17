Nuovi orari e traghetti all’alba, gli studenti del Nautico a La Maddalena in piazza

Le proteste per la scuola anche a La Maddalena.

Anche a La Maddalena i ragazzi delle scuole superiori sono scesi in piazza per protestare contro i disagi della scuola. La protesta, formalmente allineata alle mobilitazioni studentesche di carattere nazionale, ha assunto sul territorio toni particolarmente accesi, concentrandosi soprattutto attorno alle criticità rilevate presso l’Istituto Tecnico Nautico.

Le motivazioni.

Sul posto si sono prontamente recate le forze dell’ordine per monitorare la situazione e garantire la sicurezza pubblica. Al centro del malcontento dei giovani ci sarebbero decisioni organizzative ritenute insostenibili per la quotidianità scolastica e personale degli alunni. In particolare, gli studenti contestano la variazione dell’orario di ingresso mattutino, anticipato alle ore 8:10 rispetto al precedente orario delle 8:30. Tale modifica penalizzerebbe fortemente gli studenti pendolari costretti a raggiungere l’isola con i collegamenti marittimi, i quali dovrebbero anticipare notevolmente la partenza mattutina con inevitabili ripercussioni sulla logistica dei trasporti.

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Le rivendicazioni non si limitano tuttavia agli orari delle lezioni. La contestazione investe anche la gestione delle attività extracurriculari e della memoria collettiva dell’istituto. Gli studenti lamentano infatti la forte limitazione o la possibile cancellazione di eventi sportivi tradizionali, come le partite amichevoli e il torneo dedicato al ricordo di Luigi Nativi, il giovane scomparso tragicamente nel mese di febbraio. A ciò si aggiunge il disappunto per la drastica riduzione delle assemblee di classe e delle gite scolastiche, considerate momenti fondamentali di crescita formativa e sociale. La comunità studentesca chiede ora un confronto aperto con la dirigenza per trovare soluzioni

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