Avevano partecipato ad una festa a Buddusò.

A Buddusò i carabinieri, al termine di alcuni accertamenti, hanno proceduto a contestare sanzione amministrativa nei confronti di dieci persone.

Le persone multate, nella tarda serata del 21 marzo, avevano partecipato ad una festa privata non autorizzata all’interno di un magazzino ad uso commerciale. I militari hanno anche accertato che nel quale non avevano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, non veniva rispettato l’obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, non rispettando quindi le norme in materia anti-Covid.

