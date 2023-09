Arrestato un 33enne algerino.

I carabinieri di Cagliari hanno arrestato in flagrante un cittadino algerino di 33 anni, residente a Quartu Sant’Elena, che è disoccupato e ha un passato criminale.

Secondo quanto emerso dalle indagini, poco prima in via Roma, l’uomo ha aggredito un operaio 37enne proveniente da Quartucciu, colpendolo al viso con un pugno mentre camminava sotto i portici. Successivamente, ha rubato il suo cellulare e ha tentato di fuggire in direzione del centro della città.

Una pattuglia dei carabinieri stava passando per la via e ha prontamente raggiunto il sospetto criminale, arrestandolo. La vittima è stata subito assistita da una equipe sanitaria del 118, che è stata chiamata dai carabinieri. Il cellulare rubato è stato ritrovato all’interno di un’aiuola e restituito al suo legittimo proprietario.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui