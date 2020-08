I casi di coronavirus in Costa Smeralda.

Mentre continua ad aumentare il numero dei ragazzi di Roma contagiati che hanno partecipato alla movida in Costa Smeralda (l’ultimo aggiornamento parla di 11 casi), la conduttrice televisiva Paola Perego denuncia l’odissea che sta passando il figlio Riccardo, tra i dj delle notti dei locali del Nord Sardegna, che non riesce a sottoporsi al tampone.

Lo fa per voce dell’agente di spettacolo, nonché suo marito, Lucio Presta. “Il figlio di mia moglie é uno dei 2 Dj delle serate in Sardegna ed Argentàrio. Gli comunicano che alcuni dei partecipanti, gli organizzatori e l’altro Dj risultano positivi al Covid. Applica il protocollo e chiama il medico di base, che prescrive il tampone. Chiama lo Spallanzani per dare i dati e chiede che gli venga fatto un tampone. Risposta: la chiamiamo noi e non si sente più nessuno”, racconta il manager.

Una situazione come tante denunciate in questi mesi, ma con l’indice dei contagi che tende a rialzarsi rischia di diventare esplosiva. Intanto, sono tantissimi anche i ragazzi della Lombardia, presenti in Costa Smeralda nelle serate prima di Ferragosto, che chiedono di potersi fare il tampone.

