Arzachena, accordo E-Distribuzione e Comune per la rete elettrica

E-Distribuzione presenta al Comune di Arzachena il piano di sviluppo della rete elettrica

Incontro tra Comune di Arzachena ed E-Distribuzione, società del Gruppo Enel per la rete elettrica di media e bassa tensione. In una nota congiunta si parla della presentazione di “un intervento strategico al fine di garantire standard elevati di qualità del servizio e sostenere il tessuto turistico e commerciale”.

“Una rete elettrica più moderna, efficiente e capace di affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici. È questo l’obiettivo del piano di potenziamento e razionalizzazione infrastrutturale, che prenderà forma nei prossimi mesi. Fulcro dell’iniziativa è un intervento ad alta tecnologia per rendere la rete di media tensione più resiliente e che prevede la posa di 31 chilometri di nuove linee elettriche interrate. Un investimento strategico che porterà benefici ad oltre 10.000 cittadini, alle attività commerciali e alle strutture ricettive del territorio”.

“Nel centro storico saranno anche realizzate nuove linee di bassa tensione, sottese a due cabine elettriche già esistenti e, grazie all’intesa con l’Amministrazione comunale, sarà acquisita un’area destinata alla realizzazione di una nuova cabina di trasformazione, che consentirà di potenziare la distribuzione nel centro urbano. Il progetto rappresenta un ulteriore passo nel percorso di rafforzamento della rete elettrica del territorio di Arzachena: i nuovi componenti utilizzati per l’infrastruttura interrata permetteranno alla rete di affrontare con maggiore efficacia gli eventi meteorologici estremi, in particolare le ondate di calore sempre più frequenti e intense nei mesi estivi”.

Il sindaco di Arzachena

“Ogni intervento capace di garantire servizi più efficienti e moderni alla nostra comunità rappresenta una vittoria per il territorio – ha dichiarato il sindaco Roberto Ragnedda -. Questo potenziamento della rete elettrica è un tassello strategico non solo per la riqualificazione delle nostre infrastrutture, ma per la qualità della vita di residenti e turisti. Con questo progetto risolviamo criticità nel centro urbano, e del centro storico in particolare, oltre a puntare verso una visione del futuro rigorosa: rendiamo il territorio più sicuro, incrementiamo la resilienza delle reti pubbliche e garantiamo la capacità di gestire al meglio anche i picchi stagionali di consumo. Grazie all’investimento di E-Distribuzione, si contribuisce ad assicurare alla cittadinanza servizi essenziali di massimo livello”.

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