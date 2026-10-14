Tumore del colon retto: screening a Palau, Santa Teresa e Aglientu

A Palau, Santa Teresa e Aglientu la prevenzione Asl Gallura per il tumore al colon retto

A Santa Teresa, Palau e Aglientu lo screening per la prevenzione del tumore del colon retto da parte del servizio dell’Asl Gallura. Se ne occupa il Dipartimento di Prevenzione area medica della Asl Gallura, diretto da Rosalia Ragaglia. “In questi giorni le lettere d’invito per il ritiro del kit diagnostico sono state inviate anche ai residenti di età compresa fra i 50 e i 69 anni nei Comuni di Santa Teresa Gallura, Palau e Aglientu. Chi non ha ricevuto la lettera può contattare il servizio di Coordinamento Screening chiamando il numero verde gratuito 800283333 dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 12:00, oppure scrivendo all’indirizzo mail [email protected]“.

“Il Servizio Coordinamento Screening ricorda che il test è gratuito e semplice. Aderire è importante: la patologia rappresenta la seconda causa di morte per tumore in Italia e colpisce sia gli uomini che le donne. Le persone sono caldamente invitate a recarsi nelle farmacie indicate per ritirare i kit diagnostici e riconsegnare con urgenza il test”.

“La positività al test per la ricerca del sangue occulto nelle feci non indica necessariamente la presenza di un tumore, ma permette di procedere con ulteriori accertamenti. In caso di esito positivo è previsto un percorso dedicato per la colonscopia, senza liste d’attesa e senza bisogno di prenotazione o impegnativa del medico. L’esame sarà eseguito presso il centro specializzato del presidio ospedaliero Paolo Dettori di Tempio Pausania. La Asl Gallura ricorda ai cittadini che fare prevenzione è sinonimo di attenzione verso se stessi. Un piccolo gesto di pochi minuti oggi, può restituire tranquillità e tempo domani”.

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