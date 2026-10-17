Guardia costiera di Olbia, il capitano Vaiardi assume la direzione marittima

Cambio di vertice alla guardia costiera di Olbia.

Un importante avvicendamento istituzionale si è tenuto ieri mattina presso il piazzale della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Olbia, dove il Capitano di Vascello Andrea Vaiardi ha assunto ufficialmente l’incarico di nuovo Direttore Marittimo del Nord Sardegna.

La cerimonia.

La cerimonia di insediamento ha visto la partecipazione delle autorità locali, tra cui il sindaco del Comune di Arzachena, Roberto Ragnedda, e il delegato alla Portualità e Protezione Civile, Alessandro Careddu, giunti per rivolgere il saluto ufficiale della comunità locale alla nuova guida della Direzione Marittima. La presenza dei rappresentanti comunali ha ribadito la rilevanza strategica della sinergia tra le istituzioni territoriali e la Guardia Costiera per la tutela e la gestione del litorale.

L’evento è stato anche l’occasione per esprimere profonda gratitudine al Capitano di Vascello uscente, Gianluca D’Agostino, per il lavoro svolto negli ultimi anni. Sotto la sua direzione si è consolidata una proficua collaborazione istituzionale orientata alla salvaguardia dell’ambiente marino, alla sicurezza dei bagnanti e della navigazione nella Sardegna settentrionale. L’amministrazione comunale ha formulato i più sinceri auguri di buon lavoro al Capitano Vaiardi per il nuovo prestigioso incarico e i migliori auspici per il futuro professionale del Capitano D’Agostino.