Avanti i lavori del set, ecco quando il ciak a Olbia di “Un weekend da bamboccioni 3”

Quando il ciak per ”Un weekend da bamboccioni 3”.

Dopo le riprese a Golfo Aranci per il film “Un weeekend da bamboccioni 3”, dove Adam Sandler e i suoi attori sono stati protagonisti di alcune scene in spiaggia, si gira anche a Olbia. Intanto vanno avanti i lavori per cambiare l’aspetto alla storica fontana di piazza Matteotti e del piazzale intorno all’opera di Varalto.

La fontana, ma non solo.

La fontana di piazza Matteotti ad Olbia ha cambiato temporaneamente aspetto per fare spazio alle riprese del nuovo film Netflix con Adam Sandler e Salma Hayek. Dopo due giorni dedicati alla preparazione del set, l’arrivo di troupe e attori in città è previsto per lunedì 19 ottobre.

Nel frattempo sono in corso i lavori che stanno trasformando questa parte della città in un piccolo borgo del sud Italia. Attorno ad alcuni palazzi sono arrivate le bouganville. I lavori hanno coinvolto anche alcuni negozi chiusi, che sono stati riaperti diventando piccoli locali da paese. Poi, sulla via Acquedotto sono state inserite delle locandine pubblicitarie di sagre del paese. Da questi elementi viene svelato che il film è ambientato durante la stagione estiva in un piccolo borgo immaginario italiano.

I lavori e le modifiche della viabilità.

Per consentire lo svolgimento dei lavori, la polizia locale ha disposto modifiche alla viabilità con la chiusura al traffico di via Regina Elena e via Fausania per l’intera giornata, oltre a blocchi temporanei della circolazione veicolare e pedonale in diverse vie del centro storico tra cui via Cavour, via Garibaldi, via Sassari e piazza Regina Margherita. Parallelamente, il museo archeologico è stato scelto per ospitare i camerini dedicati al cast e alle comparse.

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