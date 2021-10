L’incidente sulla provinciale 59 ad Arzachena.

Violento incidente questa notte ad Arzachena intorno alle 4 e 40. Per cause da accertare due autovetture si sono scontrate frontalmente sulla strada provinciale 59 in località Stazzu Funtana Manna

La squadra oltre a mettere in sicurezza i veicoli e bonificare l’area, ha collaborato con il personale del 118 per l’assistenza dei due conducenti feriti, trasportati all’ospedale di Olbia con due ambulanze. Sul posto anche la Polizia Stradale per i rilievi volti ad accertare le cause dell’incidente.